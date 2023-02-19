Миссия ЕС начала работу в Армении

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Европейский союз запустил работу гражданской миссии в Армении, «которая должна способствовать урегулированию ситуации с Азербайджаном».

«Евросоюз сегодня запускает гражданскую миссию ЕС в Армении (Миссия ЕС в Армении) в рамках общей политики безопасности и обороны», - отмечается в заявлении.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что работа миссии началась сегодня.

«Сегодня началось развертывание нашей миссии», - сказал он журналистам на саммите ЕС в Брюсселе.