Миссия ЕС начала работу в Армении
Европейский союз запустил работу гражданской миссии в Армении, «которая должна способствовать урегулированию ситуации с Азербайджаном».
Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
«Евросоюз сегодня запускает гражданскую миссию ЕС в Армении (Миссия ЕС в Армении) в рамках общей политики безопасности и обороны», - отмечается в заявлении.
В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что работа миссии началась сегодня.
«Сегодня началось развертывание нашей миссии», - сказал он журналистам на саммите ЕС в Брюсселе.