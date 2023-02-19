Ресторан «Ağabala». Ужин Су Чершенбе. Кухня северного региона Азербайджана. Спешите во вторник в 19:00 обновлено
Накануне культового для народов Востока, и в первую очередь, азербайджанцев праздника весеннего равноденствия Новруз байрамы бакинский ресторан национальной кухни «Ağabala» проведет по вторникам четыре предпраздничных ужина. Первый ужин посвящен Су Чершенбе, пройдет во вторник, 21 февраля, в 19:00 и подготовлен на основе мотивов кухни северного региона Азербайджана.
Желающие могут обратиться за резервацией. Телефоны: 050 493-01-10, 012 493-01-10. Адрес: ресторан «Ağabala», улица Хагани, 95А.
Посмотреть эту публикацию в Instagram