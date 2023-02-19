Вашингтон связывался с Москвой перед визитом Байдена в Киев Associated Press

Вашингтон незадолго до визита президента США Джо Байдена в Украину связывался с Москвой для исключения конфликтных ситуаций.

Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом.

По данным агентства, состоялась «обычная коммуникация с россиянами для исключения конфликтных ситуаций».

Таким образом стороны старались избежать просчетов, которые могли бы привести к конфликту ядерных держав, говорится в сообщении.