Вашингтон связывался с Москвой перед визитом Байдена в Киев Associated Press
Вашингтон незадолго до визита президента США Джо Байдена в Украину связывался с Москвой для исключения конфликтных ситуаций.
Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом.
По данным агентства, состоялась «обычная коммуникация с россиянами для исключения конфликтных ситуаций».
Таким образом стороны старались избежать просчетов, которые могли бы привести к конфликту ядерных держав, говорится в сообщении.
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