Российские военные заживо сгорели в блиндаже
Шестеро российских военнослужащих погибли в блиндаже в Курской области России из-за неосторожного обращения с горючей жидкостью.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
В частности, 20 февраля из-за грубого нарушения военнослужащими требований безопасности при обращении с горючими материалами произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости в блиндаже.
«В результате пожара, быстро охватившего блиндаж, погибли шесть военнослужащих», - заявили в ведомстве.
Российские СМИ сообщают, что ЧП произошло около 10:30 утра 20 февраля около села Уланок в Суджанском районе, когда солдаты затопили печь. Один из них, предположительно, плеснул в топку некую легковоспламеняющуюся жидкость, после чего не успел закрыть заслонку. Раздался взрыв, пламя охватило все вокруг.
Шестеро срочников не смогли выбраться из блиндажа и сгорели заживо, одного пострадавшего доставили в больницу с многочисленными ожогами.
Правоохранительными органами совместно с комиссией Западного военного округа проводится расследование.