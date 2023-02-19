Российские военные заживо сгорели в блиндаже

В частности, 20 февраля из-за грубого нарушения военнослужащими требований безопасности при обращении с горючими материалами произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости в блиндаже.

Российские СМИ сообщают, что ЧП произошло около 10:30 утра 20 февраля около села Уланок в Суджанском районе, когда солдаты затопили печь. Один из них, предположительно, плеснул в топку некую легковоспламеняющуюся жидкость, после чего не успел закрыть заслонку. Раздался взрыв, пламя охватило все вокруг.

Шестеро срочников не смогли выбраться из блиндажа и сгорели заживо, одного пострадавшего доставили в больницу с многочисленными ожогами.

Правоохранительными органами совместно с комиссией Западного военного округа проводится расследование.