ЕС ввел новые санкции против Ирана

Евросоюз расширил санкции против Ирана из-за нарушения прав человека в этой стране, включив в черный список еще 32 физических и 2 юридических лица.

Об этом говорится в «Официальном журнале ЕС», в котором опубликованы соответствующие нормативные акты.

«В соответствии с обязательством Евросоюза решать все вопросы, вызывающие озабоченность в отношении Ирана, включая ситуации с правами человека, 32 человека и 2 юридических лица должны быть включены в перечень физических и юридических лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры», - отмечается в документах.