Состоялся этап любительских горнолыжных соревнований среди детей ФОТО
19 февраля состоялся детский этап любительских горнолыжных соревнований, посвященных 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева и проводимых при организационной поддержке Федерации зимних видов спорта, а также туристического центра «Шахдаг», Министерства молодежи и спорта, Государственного агентства туризма и Национального олимпийского комитета.
55 спортсменов и спортсменок различных возрастных категорий, предварительно зарегистрировавшихся на спортивное мероприятие, соревновались в дисциплине «гигантский слалом». Маленькие спортсмены стремились достичь высоких результатов, быстро преодолев 500-метровую дистанцию.
Результаты соревнований были следующими:
Возрастная категория 3-6 лет среди девочек:
Арина Нагаева (Азербайджан)
Леа Маккенал (Великобритания)
Александра Кускиана (Российская Федерация)
Возрастная категория 3-6 лет среди мальчиков
Михаил Филиппов (Российская Федерация)
Кирилл Костин (Российская Федерация)
Матвей Бивол (Российская Федерация)
Возрастная категория 9-12 лет среди девочек:
Дарья Дародная (Российская Федерация)
Милана Багданова (Российская Федерация)
Нурель Гаджибейли (Азербайджан)
Возрастная категория 9-12 лет среди мальчиков:
Амин Шихов (Азербайджан)
Каан Мадетоглу (Турция)
Артем Слепцов (Украина)
Возрастная категория 13-17 лет среди девушек:
Марьям Софиева (Азербайджан)
Валерия Дудченко (Российская Федерация)
Мадина Абдуллаева (Азербайджан)
Возрастная категория 13-17 лет среди мальчиков:
Кайл Маккей (Великобритания)
Карл-Лео Панке (Германия)
Исмаил Тагизаде (Азербайджан)
Центр туризма «Шахдаг» наградил победителей медалями и кубками.Также им были вручены дипломы и различные поощрительные подарки от Национального олимпийского комитета. В качестве гостя на мероприятии присутствовал президент федерации зимних видов спорта Фуад Нагиев.
Отметим, что в первый день двухдневных соревнований, стартовавших с 18 февраля, за первенство среди взрослых боролись женщины и мужчины 3 разных возрастных категорий. Победителей наградили медалями и дипломами.