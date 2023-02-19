19 февраля состоялся детский этап любительских горнолыжных соревнований, посвященных 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева и проводимых при организационной поддержке Федерации зимних видов спорта, а также туристического центра «Шахдаг», Министерства молодежи и спорта, Государственного агентства туризма и Национального олимпийского комитета.

55 спортсменов и спортсменок различных возрастных категорий, предварительно зарегистрировавшихся на спортивное мероприятие, соревновались в дисциплине «гигантский слалом». Маленькие спортсмены стремились достичь высоких результатов, быстро преодолев 500-метровую дистанцию.

Результаты соревнований были следующими:

Возрастная категория 3-6 лет среди девочек:

Арина Нагаева (Азербайджан)

Леа Маккенал (Великобритания)

Александра Кускиана (Российская Федерация)

Возрастная категория 3-6 лет среди мальчиков

Михаил Филиппов (Российская Федерация)

Кирилл Костин (Российская Федерация)

Матвей Бивол (Российская Федерация)

Возрастная категория 9-12 лет среди девочек:

Дарья Дародная (Российская Федерация)

Милана Багданова (Российская Федерация)

Нурель Гаджибейли (Азербайджан)

Возрастная категория 9-12 лет среди мальчиков:

Амин Шихов (Азербайджан)

Каан Мадетоглу (Турция)

Артем Слепцов (Украина)

Возрастная категория 13-17 лет среди девушек:

Марьям Софиева (Азербайджан)

Валерия Дудченко (Российская Федерация)

Мадина Абдуллаева (Азербайджан)

Возрастная категория 13-17 лет среди мальчиков:

Кайл Маккей (Великобритания)

Карл-Лео Панке (Германия)

Исмаил Тагизаде (Азербайджан)

Центр туризма «Шахдаг» наградил победителей медалями и кубками.Также им были вручены дипломы и различные поощрительные подарки от Национального олимпийского комитета. В качестве гостя на мероприятии присутствовал президент федерации зимних видов спорта Фуад Нагиев.

Отметим, что в первый день двухдневных соревнований, стартовавших с 18 февраля, за первенство среди взрослых боролись женщины и мужчины 3 разных возрастных категорий. Победителей наградили медалями и дипломами.