Визит Байдена в Киев держался под секретом

Относительно небольшая группа помощников президента США Джо Байдена знала о готовящемся визите в Киев.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, в поездке Байдена сопровождали несколько старших помощников и двое журналистов. Это было необходимо для поддержания безопасности и секретности.

Как пишет агентство, президент США вылетел с военной базы Эндрюс под Вашингтоном около 4:15 в воскресенье (13:15 по Баку), затем он сделал остановку на авиабазе Рамштайн в Германии, после чего отправился в Киев.