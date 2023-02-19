В жилом доме на улице Мирали Гашкай в Насиминском районе Баку произошел взрыв.

Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

На место ЧП были привлечены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

«При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что взрыв произошел в одной из квартир на 2-м этаже 5-этажного жилого дома, по предварительной версии, в водонагревателе в ванной комнате и не сопровождался пожаром. Подразделениями МЧС были приняты соответствующие меры с учетом оперативной обстановки», отмечается в сообщении.

В результате происшествия в квартире частично разрушена ванная комната, под воздействием взрывной волны вылетели оконные и дверные рамы, пострадавших нет.

Также в результате взрыва был поврежден легковой автомобиль, припаркованный вблизи здания.

По факту проводится расследование.