На Международной оборонной выставке и конференции IDEX-2023, которая проходит с 20 по 24 февраля в Абу-Даби (ОАЭ), состоялась встреча министра оборонной промышленности Азербайджана Мадата Гулиева с генеральным директором военно-промышленных систем «Масад» Судана генерал-полковником Маргани Идрисом Сулейманом.

В ходе конструктивной встречи, прошедшей в атмосфере взаимопонимания, состоялся широкий обмен мнениями о перспективах сотрудничества между двумя странами в военно-технической сфере и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что международная оборонная выставка и конференция IDEX проводятся каждые два года в столице ОАЭ Абу-Даби. На IDEX-2023, в которой принимают участие более 1 350 ведущих компаний и 350 делегаций из 65 стран мира, представлено 145 наименований продукции оборонного назначения, производимой на предприятиях Министерства оборонной промышленности Азербайджана.