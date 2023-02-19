Федерация баскетбола возрождает Кубок Азербайджана
Стали известны сроки проведения Кубка Азербайджана по баскетболу.
Соревнование пройдет с 21 по 26 марта в Спортивном центре «Серхедчи». В нем примут участие восемь команд, выступающих в Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL).
Восемь команд будут поделены на две группы. По итогам матчей в группах определятся четыре полуфиналиста. Финал состоится 26 марта.
Жеребьевка Кубка Азербайджана состоится завтра в 11:00 и будет показана в прямом эфире на Youtube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.
Стоит отметить, что Кубок Азербайджана по баскетболу в последний раз проводился в начале 2000-х годов.