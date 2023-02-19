Федерация баскетбола возрождает Кубок Азербайджана

Соревнование пройдет с 21 по 26 марта в Спортивном центре «Серхедчи». В нем примут участие восемь команд, выступающих в Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL).

Восемь команд будут поделены на две группы. По итогам матчей в группах определятся четыре полуфиналиста. Финал состоится 26 марта.

Жеребьевка Кубка Азербайджана состоится завтра в 11:00 и будет показана в прямом эфире на Youtube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.