Правила регулирования трансжирных кислот внесены в госреестр правовых актов

«Санитарные нормы и правила регулирования трансжирных кислот в смываемых маслах и твердых жирах», утвержденные соответствующим решением Агентства по безопасности пищевых продуктов, включены в Государственный реестр правовых актов Азербайджана.

Согласно правилу, содержание трансжирных кислот в смываемых и твердых жирах (за исключением трансжирных кислот природного происхождения в жирах и жирах животного происхождения) не должно превышать 2% от общего содержания жира в продукте. Правило не распространяется на сливочное масло и жиры на основе молочного жира.

Отметим, что после вступления в силу «Санитарных норм и правил регулирования трансжирных кислот в смываемых маслах и твердых жирах» субъектами питания в течение 6 месяцев должно быть обеспечено соответствие продуктов указанным требованиям.

С «Санитарными нормами и правилами регулирования трансжирных кислот в смываемых маслах и твердых жирах» можно ознакомиться по следующей ссылке https://e-qanun.az/framework/53576.