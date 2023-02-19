Сторонники Саакашвили снова протестуют

В Тбилиси акция началась у здания правительства. На ней присутствуют лидеры оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной Саакашвили, а также более 100 сторонников бывшего президента. Участники акции требуют освободить для лечения отбывающего тюремный срок Саакашвили. В настоящее время протестующие направились в сторону офиса правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», который находится неподалеку.

Сторонники бывшего президента также собрались в Батуми у здания правительства Аджарской Автономной Республики. В обоих городах каких-либо происшествий на данный момент не зафиксировано.

Тбилисский городской суд 6 февраля отклонил ходатайство адвокатов экс-президента о его освобождении по состоянию здоровья. В ходе более 10 заседаний в качестве свидетелей выступили врачи и эксперты, в том числе зарубежные, которые заявляли о множестве заболеваний, развившихся у бывшего главы государства. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует.