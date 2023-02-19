Байден твитнул: Путин ошибся

Когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен, написал президент США Джо Байден в своем твиттере.

«Он думал, что сможет пережить нас. Но он был глубоко неправ», - написал Байден.