Байден твитнул: Путин ошибся
Когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен, написал президент США Джо Байден в своем твиттере.
«Он думал, что сможет пережить нас. Но он был глубоко неправ», - написал Байден.
When Putin launched his invasion nearly one year ago, he thought Ukraine was weak and the West was divided. He thought he could outlast us. But he was dead wrong.— President Biden (@POTUS) February 20, 2023
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