Врач вначале сказал, что «в последнее время ввиду того, что некоторые люди склонны вести малоподвижный образ жизни, значительно увеличилось количество заболеваний позвоночника. После 20 лет большинство людей время от времени испытывают боли в спине. Это следует рассматривать как ранний признак проблем с позвоночником. Одним из самых распространенных заболеваний позвоночника являются грыжи межпозвонковых дисков. Кроме того, распространенными заболеваниями также являются спондилолистез (смещение поясничного позвонка относительно позвонка под ним) и стеноз (сужение) позвоночного канала».

Нейрохируг отметил, что «одним из основных симптомов является болевой синдром. Помимо локальных болей в области позвоночника, где возникла грыжа межпозвоночного диска, эти боли обычно характеризуются распространением защемления нерва. Так, при разрывах (надрывах) в области шеи отмечаются боли в верхних конечностях (руках), при растяжении поясничного отдела позвоночника - в нижних конечностях (ногах), а при травматическом разрыве в грудном отделе позвоночника ощущаются боли в зоне ребер. Помимо болевого синдрома, в зависимости от соответствующего нерва у больных могут быть также нарушения чувствительности и двигательные нарушения, что может привести к нарушению координации движения при ходьбе и потере трудоспособности. По этой причине важно пациенту на ранних стадиях поставить правильный диагноз.

Для диагностики заболевания применяется метод МРТ (Магнитно-резонансная томография). При наличии у пациента соответствующих клинических признаков грыжи межпозвонкового диска надо обязательно сделать МРТ».

По словам нейрохируга, «не все грыжи межпозвонковых дисков требуют хирургического вмешательства. При лечении грыж межпозвонковых дисков используются различные методы, одним из которых, безусловно, является хирургическое лечение. Если острую боль у пациента не удается устранить, если у него уже имеются нарушения чувствительности и двигательные нарушения, особенно дисфункции тазового дна, то в данном случае необходимо хирургическое вмешательство. В настоящее время при хирургическом лечении грыж межпозвонковых дисков используются различные методы - классическая открытая операция, микрохирургия, эндоскопическая хирургия, микроэндоскопическая хирургия и др. Решение о том, какой из этих методов следует использовать, зависит от клинических признаков и результатов МРТ-обследования пациента, а также от того, к какому методу в своей ежедневной практике отдает предпочтение лечащий врач».

На вопрос, можно ли полностью устранить проблему хирургическим путем и есть ли вероятность рецидива (повторное образование грыжи) после операции, воач ответил так: «Конечно, результат хирургической операции зависит от своевременного обращения к врачу. Так, если хирургическая операция проводится на стадии болевого синдрома, то это в большинстве случаев приводит к исчезновению болевого синдрома и возвращению пациента к обычной повседневной жизни. Но если больной обращается за помощью поздно, то есть если у него уже есть жалобы на нарушения чувствительности, двигательные расстройства, дисфункцию тазового дна, после проведенных операций также необходимы восстановительные процедуры, а порой, к сожалению, некоторые из этих симптомов сохраняются. По этой причине пациенты с подтвержденной грыжей межпозвонкового диска должны быть осмотрены нейрохирургом, и после определения необходимости хирургического вмешательства следует начинать другие виды лечения. В противном случае нам придется столкнуться с некоторыми осложнениями, что негативно сказывается на результатах операции».

Одним из вопросов, который беспокоит пациентов, является рецидив грыжи межпозвоночного диска после операции, указал врач. «При хирургической операции грыжи межпозвонкового диска в большинстве случаев удаляют часть межпозвонкового диска (часть грыжевого выпячивания), поэтому вероятность рецидива имеется в 3-5-ти процентах случаев. В ряде случаев при полном удалении грыжи межпозвонкового диска, особенно при удалении грыжи в области шеи, повторных разрывов не отмечается».

Отвечая на вопрос, насколько заболевания позвоночника связаны с возрастом, нейрохирург заметил, что «определение «с возрастом у человека должны появляться проблемы с позвоночником» совершенно неверное. Естественно, по мере старения человечека в его позвоночнике, как и в других его органах, происходят определенные изменения. Эти изменения называются дегенеративными изменениями. Чем больше дегенеративных изменений происходит в позвоночнике, тем выше вероятность развития заболеваний позвоночника. По этой причине у людей пожилого возраста, точнее, у людей с возрастными изменениями позвоночника, вероятность развития спинномозговых грыж, спинального стеноза и дегенеративного сколиоза значительно выше.

Напоследок, хотелось бы отметить, что по мере возможности мы не должны позволять своему позвоночнику «стареть». Для этого важно вести активный образ жизни, не набирать вес и не заниматься тяжелой физической работой».