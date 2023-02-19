Генпрокуратура опровергает...

В социальных сетях некоторые пользователи распространяют непроверенную информацию о якобы необъективно проведенном органами прокуратуры расследовании в связи с жалобой гражданина Самира Аббаслы по поводу присвоения денежных средств.

Согласно сообщению пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана, Самир Аббаслы (заказчик), заключив с Русланом Набиевым (подрядчиком) контракт на проведение ремонтных работ в находящейся в его собственности квартире, заплатил ему 15 тысяч 500 манатов. Позже заказчик пожаловался в правоохранительные органы в связи с тем, что подрядчик не выполнил своих обязательств по ремонтным работам.

Поскольку в ходе расследования было установлено, что обращение Аббаслы носит гражданский характер, в возбуждении уголовного дела по собранному материалу было отказано, а ему разъяснили, что он имеет право обратиться в суд в гражданском порядке.

Кроме того, по этому же факту в Гёйчайском районном суде было рассмотрено гражданское дело, по итогам которого судом было принято решение об удовлетворении требований истца о возврате денежных средств. Суд обязал Руслана Набиева вернуть Самиру Аббаслы 15 тысяч 500 манатов.