Икрам Нур, автор haqqin.az 19:03

Международные наблюдатели нашли в Иране уран, обогащенный до 84%. Подчеркивается, что такая концентрация всего на 6% ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия. Иначе как чудом такой уровень обогащения не назовешь. Хотя бы потому, что иранское оборудование и по гарантиям самого Ирана, и по заключению МАГАТЭ могло обогащать уран до уровня примерно в 60 процентов – и не выше.

То, что обнаружено сейчас, – это практически пригодное к военному применению. Напомню, что обогащенный уран в американской бомбе «Малыш», которая впоследствии прилетела по Японии, был как раз на уровне 83,5 – 84%. Как такое могло получиться – преднамеренно или в результате некоего уникального сочетания условий в каскадах центрифуг – кстати, такое тоже иногда бывает, – пусть разбираются более компетентные специалисты. Для нас важно главное – обогащение свыше 80 процентов относится к производству оружейных материалов. То есть – Иран теперь не в шаге, а буквально в полушаге от получения ядерного оружия. Кстати, есть две рабочие версии, как Иран смог сотворить такое чудо. Правда, одна из них не слишком приятна мягко говоря для Москвы. Первая заключается в том, что Тегеран успешно дезинформировал международных наблюдателей в отношении реально достигнутого им уровня обогащения. Но это, конечно, представляется маловероятным с учетом современных методов контроля. А вот вторая версия, которая пока не озвучивается, но вскоре наверняка будет обсуждаться, пусть и неофициально, заключается в том, что российская сторона в обмен на поставки Ираном военного оборудования вполне могла передать ему либо технологии глубокого обогащения, либо, что вероятнее, – ядерные материалы. То есть – тот самый 84% уран. А до нужных кондиций иранские ученые брались довести его сами.