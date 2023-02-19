Россия передала Ирану ядерное оружие? Как среагируют Запад с Израилем? наша реакция
Международные наблюдатели нашли в Иране уран, обогащенный до 84%. Подчеркивается, что такая концентрация всего на 6% ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия.
Иначе как чудом такой уровень обогащения не назовешь. Хотя бы потому, что иранское оборудование и по гарантиям самого Ирана, и по заключению МАГАТЭ могло обогащать уран до уровня примерно в 60 процентов – и не выше.
То, что обнаружено сейчас, – это практически пригодное к военному применению. Напомню, что обогащенный уран в американской бомбе «Малыш», которая впоследствии прилетела по Японии, был как раз на уровне 83,5 – 84%.
Как такое могло получиться – преднамеренно или в результате некоего уникального сочетания условий в каскадах центрифуг – кстати, такое тоже иногда бывает, – пусть разбираются более компетентные специалисты. Для нас важно главное – обогащение свыше 80 процентов относится к производству оружейных материалов. То есть – Иран теперь не в шаге, а буквально в полушаге от получения ядерного оружия.
Кстати, есть две рабочие версии, как Иран смог сотворить такое чудо. Правда, одна из них не слишком приятна мягко говоря для Москвы. Первая заключается в том, что Тегеран успешно дезинформировал международных наблюдателей в отношении реально достигнутого им уровня обогащения. Но это, конечно, представляется маловероятным с учетом современных методов контроля.
А вот вторая версия, которая пока не озвучивается, но вскоре наверняка будет обсуждаться, пусть и неофициально, заключается в том, что российская сторона в обмен на поставки Ираном военного оборудования вполне могла передать ему либо технологии глубокого обогащения, либо, что вероятнее, – ядерные материалы. То есть – тот самый 84% уран. А до нужных кондиций иранские ученые брались довести его сами.
Еще раз подчеркну – это только версии. Но сам факт появления у Тегерана оружейного ядерного материала серьезно меняет всю ситуацию вокруг иранского «атомного досье». То, что Израилю и монархиям Залива представлялось экзистенциальной угрозой – теперь является угрозой реальной, грубой и зримой. Требующей немедленной реакции.
И не только противников Ирана, но и всего международного сообщества. Поскольку у иранского режима давно уже так – его противником может стать любой, кто ему не аплодирует, кто не в восторге от его великодержавных амбиций. А если учесть мессианство некоторых иранских элит, их умение обижаться на ровном месте, как это прекрасно продемонстрировала история обострения азербайджано-иранских отношений за последнее время – то поневоле мороз продирает по коже.
Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди уже назвал информацию об уране, обогащенном до 84%, «искажением фактов». Но Тегеран столько раз в последнее время отрицал очевидное – вспомним, как он категорически отказывался от факта того, что поставляет в Россию свои дроны-камикадзе «Шахед», они же «Герань-2», они же «мопед», - что чем энергичнее он что-то отрицает, тем больше ему не верят.
Разумеется, ответ на новые факты обогащения Ираном урана до критических пределов не наступит в одночасье. Но реагировать на эту угрозу мир, а особенно – соседи Ирана по ближневосточному региону, начнут уже сейчас. Тем более, что предварительно эти планы давно уже обсуждались и даже оформлялись – всего-то и нужно достать их с соответствующих полок. А каков будет истинный размах этого ответа на вызов Тегерана – нам предстоит узнать уже в ближайшее время.