«8 лет насмехались над Украиной»: Гиркин назвал ошибку России

Накануне годовщины вторжения российской армии в Украину бывший офицер ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) выступил с критикой в адрес военного руководства России.

В своем телеграм-канале Гиркин пишет, что с 2014 года российская пропаганда насмехалась над Украиной и ВСУ, заявляя о полном военном преимуществе армии РФ. Однако в реальности все вышло совсем иначе.

«...И выяснилось, что противник, над которым 8 лет насмехались, теперь очень даже может и умеет воевать, в отличие от... Теперь ВЕСЬ МИР НАСМЕХАЕТСЯ НАД РОССИЕЙ, не делая разницы между ней и ее примитивно-бездарными правителями», - заявил он.

Более того, в России «пытаются прикрыть потери и поражения грандиозными «митингами-концертами», на подиуме с важным видом надувают щёки всё те же бездари, кретины и вредители».