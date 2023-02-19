Король Карл III приехал к украинским военным видео
Король Великобритании Карл III посетил в понедельник тренировочную базу на юго-западе Англии, где ведется подготовка украинских военнослужащих, сообщила газета Daily Express.
Сообщается, что монарх в сопровождении начальника Генерального штаба Сухопутных войск Великобритании Патрика Сандерса наблюдал за тренировками бойцов ВСУ, которые проводят британские и западные военные, пообщался с ними.
Карл III также встретился с инструкторами различных подразделений как из Великобритании, так и еще девяти стран: Австралии, Дании, Канады, Литвы, Новой Зеландии, Нидерландов, Норвегии, Финляндии и Швеции. Они задействованы в этой подготовке, занимающей обычно 35 дней.
The King is meeting Ukrainian troops training in south west England. pic.twitter.com/cCwFnTlwh4— Richard Palmer (@RoyalReporter) February 20, 2023
The King watches Ukrainian troops training to attack enemy positions. pic.twitter.com/fnS16Qcm3J— Richard Palmer (@RoyalReporter) February 20, 2023