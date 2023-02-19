Белый дом сообщил Москве о поездке президента Джо Байдена в Киев за несколько часов до визита, сказал журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Turan.

«Мы сделали это за несколько часов до его отъезда, чтобы не допустить конфликта. Я не буду говорить, как они отреагировали», - сказал Салливан.

Джон Файнер, заместитель советника по национальной безопасности, добавил, что вся операция тщательно планировалась несколько месяцев, и окончательное решение было принято в пятницу.

«Для него было важно появиться в Киеве, даже если это трудно, и он поручил своей команде сделать это, независимо от сложности логистики», — добавила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.