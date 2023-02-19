Международный суд объявит решение по иску Азербайджана против Армении

Объявлена дата оглашения судебного решения по обращению Азербайджана в Международный суд о принятии временных мер в отношении Армении.

Решение будет объявлено 22 февраля на заседании во Дворце мира в Гааге. Его зачитает судья Джоан Донохью.

31 января завершились общественные слушания по обращению Азербайджана в Международный суд относительно применения Международной конвенции «О ликвидации всех форм расовой дискриминации» (CERD).