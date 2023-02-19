Белый дом раскрыл детали переговоров Зеленского и Байдена

По его словам, Байден во время визита был сконцентрирован на том, чтобы максимально использовать свое время в Украине, которое было ограниченным. В частности, лидер США хотел обсудить видение 2023 года и прийти к общему пониманию целей с украинским коллегой.

Президенты США и Украины - Джо Байден и Владимир Зеленский - в ходе переговоров были сосредоточены на обсуждении предстоящих месяцев боевых действий. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает CNN.

"(Байден и Зеленский) уделили время обсуждению предстоящих месяцев с точки зрения поля боя и того, какие возможности необходимы Украине для достижения успеха на поле боя… Они говорили о потребностях Украины в энергетике, инфраструктуре, гуманитарной сфере и экономической поддержке. Они также говорили о политической стороне этого вопроса", - рассказал Салливан.

Советник президента отметил, что Байден был взволнован во время своей поездки в Украину, поскольку считал такой визит важным моментом. "Честно говоря, поездка... была наполнена реальным ожиданием того, что это важный момент, и что президент соответствует моменту и чувствует, что ему предстоит важная миссия, и он стремится ее выполнить", - уточнил Салливан.

На вопрос, поехал ли Байден в Киев вопреки мнению своей службы безопасности, Салливан ответил, что президент был уверен в том, что его служба безопасности "сможет довести риск до управляемого уровня".

"Я не буду вдаваться в подробности того, кто и что сказал ему в Овальном кабинете, особенно по таким деликатным вещам, как безопасность, - цитирует CNN Салливана. - Я просто скажу, что он получил полную презентацию очень хорошего и эффективного оперативного плана обеспечения безопасности. Он слушал эту презентацию. Он был удовлетворен тем, что риск был управляемым, и в конечном итоге принял решение".