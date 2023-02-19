Белый дом раскрыл детали переговоров Зеленского и Байдена
Президенты США и Украины - Джо Байден и Владимир Зеленский - в ходе переговоров были сосредоточены на обсуждении предстоящих месяцев боевых действий. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает CNN.
По его словам, Байден во время визита был сконцентрирован на том, чтобы максимально использовать свое время в Украине, которое было ограниченным. В частности, лидер США хотел обсудить видение 2023 года и прийти к общему пониманию целей с украинским коллегой.
"(Байден и Зеленский) уделили время обсуждению предстоящих месяцев с точки зрения поля боя и того, какие возможности необходимы Украине для достижения успеха на поле боя… Они говорили о потребностях Украины в энергетике, инфраструктуре, гуманитарной сфере и экономической поддержке. Они также говорили о политической стороне этого вопроса", - рассказал Салливан.
Советник президента отметил, что Байден был взволнован во время своей поездки в Украину, поскольку считал такой визит важным моментом. "Честно говоря, поездка... была наполнена реальным ожиданием того, что это важный момент, и что президент соответствует моменту и чувствует, что ему предстоит важная миссия, и он стремится ее выполнить", - уточнил Салливан.
На вопрос, поехал ли Байден в Киев вопреки мнению своей службы безопасности, Салливан ответил, что президент был уверен в том, что его служба безопасности "сможет довести риск до управляемого уровня".
"Я не буду вдаваться в подробности того, кто и что сказал ему в Овальном кабинете, особенно по таким деликатным вещам, как безопасность, - цитирует CNN Салливана. - Я просто скажу, что он получил полную презентацию очень хорошего и эффективного оперативного плана обеспечения безопасности. Он слушал эту презентацию. Он был удовлетворен тем, что риск был управляемым, и в конечном итоге принял решение".