Миссия Евросоюза на границе Азербайджана и Армении

Как сообщалось ранее в понедельник, 20 февраля, Европейский союз запустил работу гражданской миссии в Армении, «которая должна способствовать урегулированию ситуации с Азербайджаном». Общее количество гражданского персонала EUMA составит около 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей. Управляющий директор Европейской службы внешних связей по гражданскому планированию и поведению (CPCC) Стефано Тома будет выполнять функции командующего гражданской операцией, Маркус Риттер - функции главы миссии.

Несколько минут назад верховный представитель ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Жозеп Боррель сообщил в Twitter, что «миссия Европейского союза в Армении (EUMA) начала сегодня свою деятельность, осуществив первое патрулирование».

«EUMA будет способствовать обеспечению безопасности людей, укреплению доверия в регионе и поддержке усилий ЕС в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном», — указал Боррель.