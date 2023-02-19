«Выдавить Россию из региона»: Москва о миссии Евросоюза в Армении

Россия видит в гражданской миссии Евросоюза в Армении исключительно геополитическую подоплеку, далекую от интересов нормализации на Южном Кавказе, и попытку выдавить Россию из региона. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с началом работы соответствующей миссии.

«К сожалению, уже не первый раз фиксируем стремление Евросоюза и Запада в целом любыми способами закрепиться в союзной нам Армении. Видим в этих попытках исключительно геополитическую подоплеку, далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье. Делается все, лишь бы выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности. Игнорируются публично высказанные негативные оценки этой инициативы со стороны Баку», - цитируют российские СМИ Захарову.

По словам Захаровой, опыт участия Евросоюза в урегулировании различных региональных конфликтов весьма неоднозначен. «Вряд ли в Брюсселе могут похвастаться успехами в этой области. Взять хотя бы посреднические усилия и миссию Евросоюза в... Косово», - заметила она.

Представитель российского МИД указала, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается комплекс договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. «Через их всестороннюю реализацию, включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию армяно-азербайджанской границы, налаживание контактов между общественностью, экспертами, религиозными кругами, парламентариями двух стран, а также переговоры по выработке мирного договора лежит наиболее прямой путь оздоровления ситуации в регионе. Российская Федерация готова и дальше этому всячески содействовать», - резюмировала она.

Евросоюз запустил в понедельник работу гражданской миссии в Армении, которая должна способствовать урегулированию ситуации с Азербайджаном. Мандат миссии рассчитан на два года и предусматривает проведение «постоянного патрулирования и написание докладов [Брюсселю] о ситуации, что повысит понимание ЕС ситуации на земле».