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Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что вслед за землетрясением силой 6,4 балла с эпицентром в районе Дефне последовало около 20 афтершоков. В то же время AFAD сообщил об отмене предупреждения о повышении уровня воды в море, которое было объявлено после сегодняшних землетрясений в провинции Хатай. Журналисты BBC, которые находятся в регионе, сообщают, что толчки в понедельник были намного более сильными, чем предыдущие. Пока достоверно неизвестно, каковы масштабы разрушений в результате нового землетрясения. Мэр города Хатай сообщил, что некоторые люди в этом населенном пункте заблокированы под обломками. Журналист AFP сообщает, что новые толчки в Антакье подняли облака пыли. По данным агентства, рухнули стены нескольких пострадавших во время предыдущего землетрясения зданий. Есть данные о раненых. Гуманитарная группа "Белые шлемы", которая работает в соседней Сирии, также сообщает о раненых жителях.

* * * * * * 22:55 Одна женщина погибла в результате новых землетрясений в турецкой провинции Хатай. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. По его словам, четыре человека остались под завалами. "Одного из них уже спасли, работы по спасению остальных продолжаются", - сказал Сойлу. Восемь раненых в результате землетрясения в провинции Хатай доставлены в больницы, заявил вице-президент Турции Фуат Октай. Власти просят население не приближаться к зданиям. Днем часть граждан решила вернуться в свои дома, либо решив, что опасность миновала, либо для того, чтобы забрать из квартир личные вещи. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, посещавший 20 февраля провинцию Хатай, в момент нового землетрясения находился в другом регионе, Кахраманмараше, сообщили турецкие СМИ.

* * * 22:40 Глава района Хатай в Антакье Лютфю Саваш заявил, что в результате двух землетрясений есть пострадавшие, находящиеся под завалами. "В результате землетрясений есть разрушения, под завалами находятся люди. На их спасение направлены специалисты", - сказал он в эфире телеканала NTV. Телеканал Al-Arabiya сообщает о раненых при обрушении зданий в городах Эль-Баб и Харим на севере Сирии из-за нового землетрясения. В Ливане землетрясение ощущалось на всей территории страны, включая столицу Бейрут. Многие люди в панике выбежали на улицу. Вице-президент Турции Фуат Октай призвал жителей не подходить на близкое расстояние к поврежденным зданиям.

* * * 22:05 В 20:19 по местному времени в районе Самандаг турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией, было зафиксировано еще одно землетрясение, магнитудой 5,2. Электричество в районе землетрясений полностью отключено, сообщает A Haber. Землетрясения в Хатае привели к обрушению на севере Сирии, сообщает Al Jazeera. По данным издания, после землетрясений зафиксировано восемь афтершоков. Как отмечает телеканал Habertürk, в Дефне есть разрушения. Люди в панике выбегают на улицы, опасаясь за свою жизнь. Подземные толчки ощущались также в Сирии, Ливане, на Кипре и в Израиле. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) предупредил об угрозе цунами для Турции, Греции, Италии и Франции. Трасса между городами Антакъя и Искендерун в Турции обрушилась после двух новых землетрясений. Власти Турции просят жителей провинции Хатай держаться подальше от береговой линии из-за риска повышения уровня моря на полметра после землетрясений.

* * * 21:35 В результате нового землетрясения в провинции Хатай на юго-востоке Турции разрушились дома, сообщает Anadolu. По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), очаг залегал на глубине 16 км. Подземные толчки ощущались во многих соседних провинциях, а также в Сирии и Ливане. О погибших и раненых не сообщается. После первого землетрясения в районе Дефне последовало и второе - в 20:07 по местному времени, на этот раз в районе Самандаг провинции Хатай магнитудой 5,8. «Земля проскользнула под нашими ногами... Мы невероятно тряслись. Это было невероятно сильное землетрясение», — сказал корреспондент телеканала СNN Turk.