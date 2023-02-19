Турцию сотрясают новые землетрясения: под завалами люди, есть жертвы обновлено 23:38; добавлены новые видео
Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что вслед за землетрясением силой 6,4 балла с эпицентром в районе Дефне последовало около 20 афтершоков.
В то же время AFAD сообщил об отмене предупреждения о повышении уровня воды в море, которое было объявлено после сегодняшних землетрясений в провинции Хатай.
Журналисты BBC, которые находятся в регионе, сообщают, что толчки в понедельник были намного более сильными, чем предыдущие. Пока достоверно неизвестно, каковы масштабы разрушений в результате нового землетрясения. Мэр города Хатай сообщил, что некоторые люди в этом населенном пункте заблокированы под обломками.
Журналист AFP сообщает, что новые толчки в Антакье подняли облака пыли. По данным агентства, рухнули стены нескольких пострадавших во время предыдущего землетрясения зданий. Есть данные о раненых.
Гуманитарная группа "Белые шлемы", которая работает в соседней Сирии, также сообщает о раненых жителях.
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* * * 22:55
Одна женщина погибла в результате новых землетрясений в турецкой провинции Хатай. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. По его словам, четыре человека остались под завалами.
"Одного из них уже спасли, работы по спасению остальных продолжаются", - сказал Сойлу.
Восемь раненых в результате землетрясения в провинции Хатай доставлены в больницы, заявил вице-президент Турции Фуат Октай.
Власти просят население не приближаться к зданиям. Днем часть граждан решила вернуться в свои дома, либо решив, что опасность миновала, либо для того, чтобы забрать из квартир личные вещи.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, посещавший 20 февраля провинцию Хатай, в момент нового землетрясения находился в другом регионе, Кахраманмараше, сообщили турецкие СМИ.
* * * 22:40
Глава района Хатай в Антакье Лютфю Саваш заявил, что в результате двух землетрясений есть пострадавшие, находящиеся под завалами.
"В результате землетрясений есть разрушения, под завалами находятся люди. На их спасение направлены специалисты", - сказал он в эфире телеканала NTV.
Телеканал Al-Arabiya сообщает о раненых при обрушении зданий в городах Эль-Баб и Харим на севере Сирии из-за нового землетрясения.
В Ливане землетрясение ощущалось на всей территории страны, включая столицу Бейрут. Многие люди в панике выбежали на улицу.
Вице-президент Турции Фуат Октай призвал жителей не подходить на близкое расстояние к поврежденным зданиям.
* * * 22:05
В 20:19 по местному времени в районе Самандаг турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией, было зафиксировано еще одно землетрясение, магнитудой 5,2. Электричество в районе землетрясений полностью отключено, сообщает A Haber.
Землетрясения в Хатае привели к обрушению на севере Сирии, сообщает Al Jazeera. По данным издания, после землетрясений зафиксировано восемь афтершоков.
Как отмечает телеканал Habertürk, в Дефне есть разрушения. Люди в панике выбегают на улицы, опасаясь за свою жизнь. Подземные толчки ощущались также в Сирии, Ливане, на Кипре и в Израиле.
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) предупредил об угрозе цунами для Турции, Греции, Италии и Франции.
Трасса между городами Антакъя и Искендерун в Турции обрушилась после двух новых землетрясений. Власти Турции просят жителей провинции Хатай держаться подальше от береговой линии из-за риска повышения уровня моря на полметра после землетрясений.
* * * 21:35
В результате нового землетрясения в провинции Хатай на юго-востоке Турции разрушились дома, сообщает Anadolu.
По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), очаг залегал на глубине 16 км. Подземные толчки ощущались во многих соседних провинциях, а также в Сирии и Ливане. О погибших и раненых не сообщается.
После первого землетрясения в районе Дефне последовало и второе - в 20:07 по местному времени, на этот раз в районе Самандаг провинции Хатай магнитудой 5,8.
«Земля проскользнула под нашими ногами... Мы невероятно тряслись. Это было невероятно сильное землетрясение», — сказал корреспондент телеканала СNN Turk.
* * * 21:15
Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в понедельник в 20:04 в районе Дефне провинции Хатай. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, очаг залегал на глубине 2 км.
По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции, магнитуда землетрясения составила 6,4.