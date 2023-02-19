Евросоюз готовит санкции против российских генералов

Трое российских генералов, а также чиновники, причастные к вывозу украинских детей в Россию, станут фигурантами нового санкционного списка Евросоюза, приуроченного к годовщине начала войны в Украине. Об этом сообщает EU Observer.

Под очередной раунд санкций попадут: генерал-майор Алексей Авдеев, командовавший войсками в районах, «где российская армия совершала зверства против мирных жителей». Командующий Воздушно-десантными войсками РФ Михаил Теплинский, командовавший войсками «в районе расстрела жителей Бучи» в Украине в 2022 году. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев, который «отвечал за стратегические обстрелы гражданской инфраструктуры».