Леонид Швец, автор haqqin.az 22:21

О том, что президент Соединенных Штатов прибыл в Киев, жители украинской столицы догадались за некоторое время до того, как появилась официальная информация. В утренние часы, когда десятки тысяч машин везут людей на работу, вдруг оказались перекрыты центральные улицы, что создало серьезные пробки. Привычные уже визиты больших гостей обычно проходят весьма скромно и незаметно для обычной жизни города, следовательно… Поскольку все знали о намеченном на следующий день визите Байдена в Польшу, связать дважды два большой проблемы не составляло. Как кто-то метко написал в фейсбуке, это была самая приятная транспортная пробка в киевской истории.

О том, что подобные сюрпризы возможны, намекал глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба в одном из своих интервью в середине февраля: «Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях. Россия запомнит, как мир отметит годовщину ее полномасштабной агрессии против Украины». После объявления о большой программе пребывания американского президента в Польше высказывались предположения, что Владимир Зеленский может подъехать по такому случаю в соседнюю страну. Как уже после «легализации» Байдена в Киеве написала американская пресса, действительно обсуждались различные варианты встречи, в том числе где-то на польско-украинской границе или во Львове, расположенном недалеко от этой границы. То, что Белый дом выбрал самый впечатляющий вариант, когда гора идет к Магомету, говорит о многом, как об очень многом говорит и сам приезд Джо Байдена в столицу Украины.

Когда президенты посещали Михайловский Златоверхий монастырь в центре Киева, где расположена Стена памяти павших в войне с Россией, над ними разносились такие знакомые всем украинцам звуки сирены. Воздушная тревога действовала с 11:34 по 13:07, пока в воздухе над Беларусью находился российский МиГ-31, который является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал». Сообщается, что Москву уведомили за несколько часов до прибытия Байдена в Киев, якобы получив какие-то гарантии безопасности, но это не удержало российское командование от демонстративного шага. Вряд ли кто-то решится утверждать, будто никакого риска для жизни американского президента, который посещал столицу ожесточенно воюющей страны, не существовало вовсе. Зная, с каким трепетом американцы относятся к безопасности своего лидера, можно оценить степень беспрецедентности принятого решения.

Уникальности добавляет и то обстоятельство, что это был первый визит президента США в Украину с 2008 года, хотя сам Байден в другом качестве бывал здесь уже шесть раз: напомним, в администрации Обамы он в должности вице-президента курировал украинское направление. Война подтолкнула главу коалиции западных сил, причем далеко не молодого и не самого здорового человека, совершить довольно изнурительную поездку. Очевидно, практический и символический смысл визита был оценен американской стороной очень высоко. Конечно, для того, чтобы озвучить планы передачи нового, полумиллиардного пакета военной помощи и очередных антироссийских санкций, не стоило ехать так далеко и подвергать себя опасности. Помощник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан в общем очертил круг затронутых на переговорах тем:

«Они говорили о ближайших месяцах с точки зрения поля боя, о том, что нужно Украине, о возможностях для достижения успеха на поле боя. Они говорили о потребностях Украины в энергетике, инфраструктуре, экономической поддержке, гуманитарных потребностях, а также о политической стороне дела, в частности о предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, а также об украинской формуле мира и усилиях Украины, направленных на то, чтобы заручиться международной поддержкой справедливого, устойчивого и прочного мира, построенного на принципах Устава ООН, главными из которых являются суверенитет и территориальная целостность». Сам Байден сказал: «Впереди тяжелые дни, недели и годы. Цель Путина – стереть Украину с карты. Но он уже терпит поражение, а Запад будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется… Россия не сможет уничтожить Украину. Российская экономика в беде. Путин ошибся». Зеленский охарактеризовал переговоры как «очень плодотворные, очень важные и очень решающие», и, по его словам, «их результаты, безусловно, будут иметь влияние на поле боя». Насколько серьезные результаты? «Мы надеемся, что 2023 год станет годом победы».