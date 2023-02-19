Россия подняла «Кинжал» над Байденом haqqin.az из Киева
О том, что президент Соединенных Штатов прибыл в Киев, жители украинской столицы догадались за некоторое время до того, как появилась официальная информация. В утренние часы, когда десятки тысяч машин везут людей на работу, вдруг оказались перекрыты центральные улицы, что создало серьезные пробки. Привычные уже визиты больших гостей обычно проходят весьма скромно и незаметно для обычной жизни города, следовательно…
Поскольку все знали о намеченном на следующий день визите Байдена в Польшу, связать дважды два большой проблемы не составляло. Как кто-то метко написал в фейсбуке, это была самая приятная транспортная пробка в киевской истории.
О том, что подобные сюрпризы возможны, намекал глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба в одном из своих интервью в середине февраля: «Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях. Россия запомнит, как мир отметит годовщину ее полномасштабной агрессии против Украины».
После объявления о большой программе пребывания американского президента в Польше высказывались предположения, что Владимир Зеленский может подъехать по такому случаю в соседнюю страну. Как уже после «легализации» Байдена в Киеве написала американская пресса, действительно обсуждались различные варианты встречи, в том числе где-то на польско-украинской границе или во Львове, расположенном недалеко от этой границы.
То, что Белый дом выбрал самый впечатляющий вариант, когда гора идет к Магомету, говорит о многом, как об очень многом говорит и сам приезд Джо Байдена в столицу Украины.
Когда президенты посещали Михайловский Златоверхий монастырь в центре Киева, где расположена Стена памяти павших в войне с Россией, над ними разносились такие знакомые всем украинцам звуки сирены. Воздушная тревога действовала с 11:34 по 13:07, пока в воздухе над Беларусью находился российский МиГ-31, который является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал».
Сообщается, что Москву уведомили за несколько часов до прибытия Байдена в Киев, якобы получив какие-то гарантии безопасности, но это не удержало российское командование от демонстративного шага. Вряд ли кто-то решится утверждать, будто никакого риска для жизни американского президента, который посещал столицу ожесточенно воюющей страны, не существовало вовсе. Зная, с каким трепетом американцы относятся к безопасности своего лидера, можно оценить степень беспрецедентности принятого решения.
Уникальности добавляет и то обстоятельство, что это был первый визит президента США в Украину с 2008 года, хотя сам Байден в другом качестве бывал здесь уже шесть раз: напомним, в администрации Обамы он в должности вице-президента курировал украинское направление. Война подтолкнула главу коалиции западных сил, причем далеко не молодого и не самого здорового человека, совершить довольно изнурительную поездку. Очевидно, практический и символический смысл визита был оценен американской стороной очень высоко.
Конечно, для того, чтобы озвучить планы передачи нового, полумиллиардного пакета военной помощи и очередных антироссийских санкций, не стоило ехать так далеко и подвергать себя опасности. Помощник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан в общем очертил круг затронутых на переговорах тем:
«Они говорили о ближайших месяцах с точки зрения поля боя, о том, что нужно Украине, о возможностях для достижения успеха на поле боя. Они говорили о потребностях Украины в энергетике, инфраструктуре, экономической поддержке, гуманитарных потребностях, а также о политической стороне дела, в частности о предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, а также об украинской формуле мира и усилиях Украины, направленных на то, чтобы заручиться международной поддержкой справедливого, устойчивого и прочного мира, построенного на принципах Устава ООН, главными из которых являются суверенитет и территориальная целостность».
Сам Байден сказал: «Впереди тяжелые дни, недели и годы. Цель Путина – стереть Украину с карты. Но он уже терпит поражение, а Запад будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется… Россия не сможет уничтожить Украину. Российская экономика в беде. Путин ошибся».
Зеленский охарактеризовал переговоры как «очень плодотворные, очень важные и очень решающие», и, по его словам, «их результаты, безусловно, будут иметь влияние на поле боя». Насколько серьезные результаты? «Мы надеемся, что 2023 год станет годом победы».
Уже Мюнхенская конференция по безопасности, прошедшая на минувшей неделе, показала, что в настроениях Запада окончательно произошел качественный перелом. От сдерживания России руками Украины тут перешли к осознанию необходимости нанесения поражения России. Без выполнения этого условия не просматривается перспектива перехода российского руководства к осознанию реального положения вещей и готовности к установлению прочного и долговечного мира.
В Киеве Байден как лидер Запада и, шире, международной проукраинской коалиции валидировал, утвердил этот политический и военный разворот. Лишь политические маргиналы вроде Венгрии или противники Вашингтона вроде Пекина остаются на позициях абстрактных призывов к немедленному прекращению огня и переходу к мирным переговорам.
Насколько аргументы американского руководства находят позитивный отклик свидетельствует необычное по резкости и откровенности заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, имевшего разговор с Блинкеном. По словам турецкого дипломата, Россия, наряду с терроризмом, является самой большой угрозой НАТО. Из чего можно сделать вывод, что ее, угрозу, будут совместными усилиями устранять. Как и в случае с терроризмом, с Россией по-хорошему не выходит.