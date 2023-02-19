Евросоюз рекомендовал своим гражданам не ездить в Иран

Евросоюз рекомендовал гражданам своих стран-членов воздержаться от поездок в Иран. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"В связи с серьезным риском личной безопасности страны Евросоюза рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок в Иран", - отмечается в тексте.

Евросоюз "полностью отвергает практику Ирана по необоснованным задержаниям граждан ЕС и лиц с двойным гражданством государств Евросоюза и Ирана", говорится в документе.

Ранее в понедельник Совет ЕС ввел новые санкции против Ирана из-за имеющих место нарушений прав человека в этой стране, включив в черный список еще 32 физических и два юридических лица.