Bloomberg раскрыл детали мирного плана Китая по войне в Украине

Китайский план мирного урегулирования войны РФ против Украины включает призывы к прекращению огня и приостановку поставок оружия Киеву, пишет Bloomberg со ссылкой на источники среди европейских чиновников.

«Знакомые с планом европейские официальные лица, пожелавшие остаться неназванными, заявили, что ожидается, что в него будут включены призывы к прекращению огня и прекращению поставок оружия в Украину. Они сказали, что США и их союзники думают, что Путин может сделать аналогичные замечания во время выступления во вторник в Москве, и потенциально могут предложить проект резолюции ООН 24 февраля, в честь первой годовщины, чтобы конкурировать с резолюцией, поддержанной сторонниками Украины», - говорится в сообщении.

Мирный план Китая «вызывает скептицизм в США и Европе», как и попытки Китая спустя год после объявления о безграничном партнерстве с РФ убедить мир в том, что он является нейтральным игроком, отмечает СМИ.

Агентство добавило, что китайское руководство неоднократно защищало некоторые из причин, по которым РФ начала войну, хоть и не поддерживала само вторжение.

«Хотя Китай не обнародовал детали мирного плана, Ван И сказал, что предложение будет включать призывы к уважению территориальной целостности, защите ядерных объектов и противодействию использованию биохимического оружия», - добавило СМИ.

В сообщении также сказано, что война в Украине ныне становится ключевым вопросом для Китая и США при формировании глобальных нарративов.

По мнению старшего научного сотрудника сингапурской Школы международных исследований С. Раджаратнама Рафаэлло Пантуччи, предложения Китая «выглядят невероятными». «Чтобы они стали вероятными, необходимо, чтобы Китай воспринимали как независимого посредника. А Китай четко занял сторону в этом конфликте», — заявил он.

На встрече в рамках Мюнхенской конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Ван И заявил, что Китай настаивает на содействии миру и диалогу, а также выступает против затягивания и расширения войны.