Байрамов позвонил Чавушоглу из-за землетрясения

Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции - Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу, передает пресс-служба МИД.

В ходе телефонного разговора были обсуждены работы по ликвидации последствий землетрясений, повлекших за собой большие человеческие жертвы и серьезные разрушения в Турции, планы восстановления после землетрясения.

Байрамов поинтересовался последствиями двух сильных землетрясений, произошедших сегодня, 20 февраля, в Хатае. Мевлют Чавушоглу предоставил подробную информацию о последней ситуации в районе землетрясения. Он сказал, что последние землетрясения в Хатае повредили только здания, которые ранее были серьезно или средне повреждены.