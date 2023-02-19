В Армении военный мятеж? Арестован генерал Хачатуров
В Армении арестован генерал армии, бывший командующий Третьим армейским корпусом, генерал Григорий Хачатуров.
Как сообщают армянские СМИ генерал задержан Службой Национальной Безопасности. Суд избрал меру пресечения в виде ареста.
Г.Хачатуров – представитель недовольной политикой премьер-министра Никола Пашиняна части армейского генералитета, сын бывшего начальника Генштаба Армении, пророссийского генерала Юрия Хачатурова.
По информации некоторых армянских СМИ, генерал Григорий Хачатуров обвиняется в организации военного заговора с целью свержения правительства Н.Пашиняна.