Байден уже в Польше. Его ждали во вторник

Президент США Джо Байден в понедельник прибыл в Польшу с визитом. Об этом сообщил Польскому агентству печати заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик.

Ранее планировалось, что самолет Байдена Air Force One приземлится в международном аэропорту имени Фредерика Шопена во вторник утром. Однако программа изменилась из-за оказавшегося неожиданностью для общественности визита Байдена в Киев, где он встретился в понедельник с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поездка готовилась с соблюдением строжайшей секретности. Информация о ней появилась только после приезда Байдена в Киев.

Байден прибыл в Киев на поезде из Польши и таким же путем вернулся назад. В аэропорту города Жешув в Ясенке его ждал самолет.