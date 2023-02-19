Вашингтон и Берлин предупреждают Пекин

Накануне визита в Москву главы канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И США предостерегли Пекин от военных поставок России. В Вашингтоне полагают, что такие поставки могут привести к эскалации конфликта, если в конфронтацию вступят с одной стороны Россия и Китай, а с другой – США и НАТО, поддерживающие Украину, передает BBC.

Ожидается, что Ван И обсудит с российским руководством возможности дипломатического урегулирования конфликта в Украине.

Еще на конференции по безопасности в Мюнхене Китай анонсировал некий мирный план по Украине, однако подробностями не поделился. Тогда министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила представителей Китая о недопустимости поставок России оружия и товаров двойного назначения. Об этом она рассказала в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Также в понедельник, находясь в Будапеште, Ван И заявил о готовности Пекина совместно с Венгрией и рядом других стран положить конец военным действиям и призвал Запад "спокойно поразмыслить" о том, как этого лучше добиться.

В субботу, 18 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Ван И о последствиях, если Китай предоставит России материальную поддержку в войне с Украиной.

Представитель китайского МИД в понедельник заявил американцам, что "США не в праве предъявлять требования Китаю".