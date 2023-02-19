Молдова просит санкций против пророссийских олигархов

Кишинев добивается введения санкций Евросоюза в отношении "коррумпированных олигархов и политиков, которые вместе с Россией пытаются дестабилизировать Молдову". Об этом сообщил молдавский министр иностранных дел Нику Попеску в кулуарах совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе в понедельник, 20 февраля.

По его словам, штрафные меры должны подразумевать заморозку активов и запрет на выдачу виз. Таким способом молдавские власти надеются ограничить возможность этих олигархов "вливать грязные деньги во внутреннюю политику и платить протестующим и потенциально опасным бандам за попытки свергнуть правительство", пояснил министр, передает Deutsche Welle.

"Совершенно очевидно, что эти коррумпированные политики работают вместе с Россией, получают открытую общественную поддержку от России и ведут гибридную войну с Молдовой", - заявил Попеску.

Имена глава молдавского МИД не назвал, но упомянул, что они бежали из Молдовы, а один из них находится в Израиле, а также что они находятся под санкциями США и Великобритании. Эти две страны ввели штрафные меры против молдавских олигархов Илана Шора и Владимира Плахотнюка, которые бежали из Молдовы в 2019 году из-за обвинений в коррупции.