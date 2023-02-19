Армянская редакция «Радио Свобода» пишет, что в ближайшее время главарь карабах ских сепаратистов Араик Арутюнян «освободит» Варданяна с занимаемой «должности», назначив на это место Гургена Нерсисяна.

В Карабах ском регионе Азербайджана, на территории, где временно размещены российские миротворцы, набирает обороты тема удаления из региона Рубена Варданяна, незаконно поселившегося в Карабах е и объявившего себя «госминистром» российского олигарха армянского происхождения.

Один из сепаратистов Тигран Петросян заявил «Радио Свобода», что эту информацию он получил после встреч с Нерсисяном, Арутюняном и Варданяном. «Сначала была встреча с Гургеном Нерсисяном, в ходе которой он сообщил мне, что решение уже принято и Рубен Варданян должен уйти. Каким методом он уйдет, неизвестно, но он сказал, что уйдет, и Араик Арутюнян предложил ему должность госминистра», - утверждает Петросян.

После, по словам Петросяна, он встретился с Варданяном и понял, что решение о его увольнении навязывается извне, откуда именно, не уточнил. «...Я знаю, что Рубен Варданян говорит, что он не уйдет в отставку, и Араику Арутюняну придется его уволить», - рассказал Петросян.

Ни Арутюнян, ни Варданян, ни Нерсисян пока не подтвердили эту информацию.

Между тем армянский аналитик, глава «Регионального центра демократии и безопасности» Тигран Григорян также заявляет, что в ближайшие дни Варданян будет освобожден от занимаемой «должности».

По словам Григоряна, вместо Варданяна с урезанными обязанностями будет назначен «генпрокурор» Гурген Нерсисян.

Григорян при этом уверен, что «Варданян останется в Карабахе и по-прежнему будет активно участвовать в политической жизни... пытаясь консолидировать оппозиционные силы».