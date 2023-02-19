Гражданам Германии советуют не ездить в Россию

Министерство иностранных дел ФРГ рекомендовало своим гражданам отложить поездки в Россию, в частности в граничащие с Украиной регионы. Об этом говорится в обновленных рекомендациях по поездкам за рубеж.

В ведомстве уточнили, что не стоит посещать Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов и Краснодар.

«С 20 по 26 февраля 2023 года правительство России планирует ряд мероприятий. Будьте особенно внимательны и осторожны. В частности, избегайте больших скоплений людей», — сказано в заявлении ведомства.