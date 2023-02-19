Обвиняемым в покушении на Соловьева грозит 20 лет тюрьмы

Теперь им вменяют участие в террористической организации. По этой статье подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы.

Следствие также обвинило фигурантов в хранении и изготовлении оружия и взрывных устройств. Во время обысков у них нашли «коктейли Молотова» и огнестрельное оружие, уточняет издание. Кроме того, по версии следствия, подозреваемые участвовали в поджогах административных и служебных зданий и автомобилей, выражая протест против вторжения России в Украину.

Сначала подозреваемых обвинили по статье 105 (приготовление к убийству общеопасным способом) и по ч. 3 статьи 144 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов с угрозой применения насилия) УК РФ.

ФСБ объявило, что предотвратило покушение на Соловьева, весной прошлого года. Тогда же Басманный суд Москвы арестовал шестерых человек: Андрея Пронского, Владимира Степанова, Максима Дружинина, Василия Стрижакова, Владимира Белякова и Андрея Волкова. Произошло это после того, как в адрес Соловьева поступили угрозы, а его самого взяли под охрану. Следователи считают, что все обвиняемые участвовали в признанной в России террористической группе National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая власть»). Летом обвинения по этому делу предъявили седьмому подозреваемому — Тимофею Мокию. Его следователи называли «непосредственным связующим звеном с заказчиками убийства», отмечает издание.