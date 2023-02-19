«Мечтатели» отказались от приглашения Украины

«Когда высокопоставленные лица Украины призывают наше государство к открытию второго фронта, когда заключенного Саакашвили, у которого много серьезных обвинений, называют политзаключенным, я думаю, что это не оставляет места для дипломатических отношений», - утверждает грузинский политик.

Одновременно он подтвердил, что «Грузинская мечта» отказывается от приглашения Украины посетить Киев 24 февраля, которое в парламенте Грузии получили наряду с другими странами. «Ну да, приглашают в Украину 24 февраля, некоторых членов нашего парламента, хотя мы отказываемся», - сказал Заркуа.

По его словам, Тбилиси поддерживает Украину и делает «все на всех уровнях». В частности, он заявил, что многие сильные государства, в том числе и европейские, «не осмелились сделать то, что осмелилась Грузия против России».