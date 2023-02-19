Захарова уверена: Зеленского ожидает судьба Саакашвили

«Рассматривая сегодняшние кадры Байдена с его подопечным Зеленским из Киева, не забывайте о судьбе всех предыдущих американских проектов. Судьба Саакашвили, судьба Гуайдо — это то, что ждет всех продавших свои жизни американцам: проклятые собственным народом, никому не нужные, вынужденные щедро тратить заработанные в Америке на предательстве своих стран деньги на американских же адвокатов», — написала Захарова.

По ее словам, Саакашвили — это материал, со всех точек зрения отработанный Западом: «Его давно слили те же, кто в свое время в него и влил».

Захарова привела расследование Reuters, проведенное на основании данных американского минюста, из которого следует, что делом Саакашвили занимается американская лоббистская группа «Акерман», одним из партнёров которой является Массимо Ди Анджело, адвокат Саакашвили.

«Мир облетели кадры, как Мишико не может добраться до койки – правда, неизвестно, откуда они оказались в распоряжении CNN... Так кто же его так раскручивает? Ответ поступил... из США. Reuters опубликовал собственное расследование на основании данных американского Минюста. Оказывается, за Мишико уже давно вписалась американская лоббистская группа «Акерман», одним из партнёров которой является Массимо Ди Анджело – по случайному стечению обстоятельств – адвокат Михаила Саакашвили», – пишет она.

Захарова говорит, что «Саакашвили платит за то, чтобы про него не забывали на Западе». «Когда выяснились подробности, грузинские журналисты сразу начали изучать досье по Мишико. Они выяснили, что Саакашвили потратил уже почти миллион долларов на то, чтобы его вызволили из Тбилиси, спасли от правосудия благодарных соотечественников».