Более 30 стран поддержали запрет на участие России и Беларуси в Олимпиаде

Как говорится в совместном заявлении, которое подписали в том числе США, Франция и Великобритания, причиной подобной позиции стала война, котрую ведет Россия в Украине.

Более 30 стран поддержали запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, сообщает Reuters со ссылкой на правительство Великобритании.

«Существуют серьезные обеспокоенности по поводу того, насколько оправданно для российских и белорусских спортсменов состязаться в нейтральном статусе, учитывая то, что они напрямую финансируются и поддерживаются их государствами», - отмечается в заявлении.

Также в документе говорится, что спортсмены из Беларуси и России могут способствовать своему возвращению в международное спортивное сообщество, лишь положив конец войне, которую начали их страны.

В конце январе МОК предложил допускать до участия в международных соревнованиям под нейтральным флагом лишь тех россиян и белорусов, которые открыто выступали против войны в Украине. Но это предложение не было поддержано.