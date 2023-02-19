По их словам, народный артист скончался вечером в понедельник, 20 февраля. Ему было 67 лет.

Скончался народный артист Азербайджана Рамиз Новруз. Об этом во вторник сообщили его родственники.

Рамиз Новрузов (Рамиз Новруз) родился в мае 1955 года в Билясуварском районе. За заслуги в театральном искусстве в 1993 году был удостоен звания заслуженного артиста Азербайджана, в 1998 году - народного артиста. Удостаивался президентской премии, а также персональной стипендии президента Азербайджана.

Одной из известных его ролей в кино стала роль Героя Советского Союза Ази Асланова в фильме «Я любил вас больше жизни».