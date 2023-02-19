Путин готовится призвать на войну еще сотни тысяч россиян
Президент РФ Владимир Путин вскоре может мобилизовать еще сотни тысяч россиян, пишет The New York Times в статье, посвященной предстоящему посланию президента РФ Федеральному собранию.
«В своем послании Путин, вероятно, только удвоит усилия по реализации своей стратегии в Украине. Он станет снова доказывать, что он не только спасает Украину от «нацизма», но и спасает саму Россию от захвата НАТО. Если исходить из событий прошлого года, он почти наверняка считает свою войну битвой за восстановление исторических земель России и, как следствие, самого себя в роли современного Петра Великого. Представители американской разведки говорят, что они обнаруживают признаки того, что он может вскоре мобилизовать больше россиян в армию, добавив сотни тысяч к уже призванным 300 000 человек», – говорится в публикации.