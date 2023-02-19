Протестующая прорвалась в Кнессет и накричала на Нетаньяху видео
В понедельник, 20 февраля, в Иерусалиме прошли массовые протесты против судебной реформы. Около 60 тысяч демонстрантов собрались возле здания парламента Израиля - Кнессета. Одна из протестующих сумела попасть внутрь здания и накричала на премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передают израильские «Детали».
«Позор! Вы разрушили демократию, вам не место в Кнессете!» – кричала она.
Вскоре охрана вытолкала женщину. Нетаньяху, который в этот момент давал интервью 14-му каналу телевидения, прокомментировал: «Я слышал «ученые» и «аргументированные» слова еще одной анархистки». При этом премьер Израиля не пояснил, почему он решил, что протестующая разделяет идеологию анархистов.
מפגינה התפרצה לעבר נתניהו: "בושה, הורס את הדמוקרטיה". ראש הממשלה הגיב: "שמעתי את דבריה המלומדים והמנומקים של עוד אנרכיסטית. הם באמת צריכים להתבייש". | צפו: pic.twitter.com/bnLPwDzuwA— וואלה! (@WallaNews) February 20, 2023