В понедельник, 20 февраля, в Иерусалиме прошли массовые протесты против судебной реформы. Около 60 тысяч демонстрантов собрались возле здания парламента Израиля - Кнессета. Одна из протестующих сумела попасть внутрь здания и накричала на премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передают израильские «Детали».

«Позор! Вы разрушили демократию, вам не место в Кнессете!» – кричала она.

Вскоре охрана вытолкала женщину. Нетаньяху, который в этот момент давал интервью 14-му каналу телевидения, прокомментировал: «Я слышал «ученые» и «аргументированные» слова еще одной анархистки». При этом премьер Израиля не пояснил, почему он решил, что протестующая разделяет идеологию анархистов.