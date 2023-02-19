Польский рынок яблок рухнул из-за России

По его данным, до санкционных ограничений страна поставляла в Россию «миллионы тонн» фруктов ежегодно. Сейчас Польша пытается наладить сбыт по другим направлениям, но заместить российский рынок не получается.

Также у садоводов возникают проблемы с хранением продукции, поскольку растет стоимость электроэнергии. Кроме того, на сельское хозяйство влияет дефицит рабочей силы.

Подводя итог, глава Союза садоводов рассказал, что некоторые предприниматели приняли решение выкорчевать старые, не приносящие прибыли яблоневые сады. По его мнению, это адекватная реакция на отсутствие рентабельности.