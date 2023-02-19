США дали Украине 6 месяцев, чтобы выйти к Крыму

Во время встречи в понедельник, 20 февраля, посетивший Киев вместе с президентом США Джо Байденом советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сказал руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку, что ВСУ должны начать контрнаступление на Крым в ближайшие шесть месяцев. Об этом пишут российские и украинские теоеграм-каналы.

«Салливан и Ермак обсуждали тайминг контрнаступления ВСУ на Крым, американцы дали нам 6 месяцев, чтобы мы выиграли приазовскую кампанию и вышли на границы полуострова», – отмечают телеграм-каналы.

Также утвреждается, что якобы под эти цели Украина получит новый пакет вооружения, о котором объявят на этой неделе.