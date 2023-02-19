Турецкий ученый объяснил: новое землетрясение не было афтершоком

Произошедшее вечером в понедельник, 20 февраля, в турецкой провинции Хатай землетрясение магнитудой 6,4 не является афтершоком после разрушительного удара стихии 6 февраля, оно стало самостоятельным подземным толчком на линии разлома. Об этом в эфире телеканала NTV сообщил геолог, профессор Стамбульского университета Окан Туйсуз.

Ученый указал, что в дальнейшем стоит ожидать новых землетрясений подобной мощности. "Это не повторное землетрясение после первого в Кахраманмараше, а самостоятельное, которое спровоцировано произошедшим ранее раскрытием разлома в этом регионе. Вероятно, в дальнейшем стоит ожидать подобных толчков на линии разлома, который пролегает дальше в Средиземное море. Вероятность повторения крупных толчков существует", - сказал Туйсуз.

Профессор отметил, что в зоне риска провинции с обеих сторон от разлома, в том числе Бингель, Адана, а также регионы в Восточном Средиземноморье.

В понедельник, 20 февраля, Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило о двух землетрясениях магнитудой 6,4 и 5,8, произошедших с разницей в несколько минут в провинции Хатай на юго-востоке страны. Первое произошло в районе Дефне, второе - в Самандаге. Разрушились здания, в том числе те, что получили повреждения ранее. По данным властей, в результате нынешних ударов погибли, как минимум, три человека, 219 получили ранения. Подземные толчки ощущались также в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане, Сирии.