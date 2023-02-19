Завершается строительство самого длинного железнодорожного моста в Азербайджане

На железной дороге Горадиз - Агбенд протяженностью 110,4 километра завершается строительство одного из самых длинных железнодорожных мостов в Азербайджане, сказал журналистам начальник департамента по надзору за строительством ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Турал Аббаслы во время медиатура, посвященного строительству железной дороги Горадиз - Агбенд.

По его словам, протяженность моста составит 418 метров, и он будет одним из самых длинных железнодорожных мостов в Азербайджане.

Строительство железной дороги Горадиз - Агбенд стартовало в марте 2021 года. В соответствии с проектом предусмотрено строительство девяти станций (Горадиз, Марджанлы, Махмудлу, Солтанлы, Гумлаг, Хакари, Миндживан, Бартаз и Агбенд). Также на протяжении этой дороги будут установлены 469 инженерных сооружений, в том числе 41 мост, 22 автомобильных переезда, три тоннеля и другие сооружения. Строительство будет завершено в три этапа.