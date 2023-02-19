Представители Израиля и Палестины на протяжении почти двух месяцев вели тайные переговоры по вопросу деэскалации напряженности на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их информации, палестинская сторона передала через администрацию США правительству премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщение о желании работать с ним. Нетаньяху принял предложение и поручил главе Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби вести секретные переговоры с Палестиной. С палестинской стороны обсуждение вел министр по гражданским делам Хусейн аш-Шейх. Они несколько раз провели беседу по телефону, а также лично встречались, отмечает портал.

Ханегби подтвердил факт проведения переговоров с палестинской стороной: «Были беседы с американцами, а также с нами о создании какой-то новой среды путем прекращения односторонних действий, которые были предприняты в последние месяцы. Мы готовы к этому».

«Есть место для диалога с палестинцами, надеюсь он скоро начнется», - добавил Ханегби.

Глава Совета национальной безопасности отметил, что Израиль попросил Палестину прекратить шаги, связанные с юридическими процедурами в Международном суде. Рамалла в свою очередь потребовала от Тель-Авива отказаться от односторонних мер, таких как вторжение в палестинские города.