Пропавший критик Кадырова вышел на связь с правозащитниками

Чеченский блогер, один из известных критиков главы Чечни Рамзана Кадырова Тумсо Абдурахманов, об исчезновении и убийстве которого ранее сообщали СМИ, связался с чеченской правозащитной ассоциацией «Вайфонд», которая базируется в Швеции. Об этом изданию «Новая газета Европа» сообщил представитель организации.

«Мы не знаем, где именно он находится, но сегодня он сам вышел с нами на связь, позвонил, чтобы уточнить некоторые юридические моменты, и разрешил объявить, что он жив», — сказал собеседник издания, попросивший не раскрывать его имя из соображений безопасности.

Представитель ассоциации предположил, что вскоре Абдурахманов «сам со всеми выйдет на связь».

Тумсо Абдурахманов пропал в конце ноября 2022 года. «Радио Свобода» и «Адат» сообщили, что якобы Абдурахманов убит, но ни его родственники, ни полиция Швеции, ни власти Чечни эту информацию не подтвердили. Бывший чеченский полевой командир Ахмед Закаев утверждал, что Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой полиции Швеции. О том, что блогер жив, также говорили в суде в Мюнхене, где Абдурахманов должен был дать показания по делу о подготовке убийства его младшего брата.

В 2020 и 2021 годах на жизнь Абдурахманова и его брата Мухаммада покушались. В декабре 2021 года Тумсо Абдурахманов сообщил, что в Чечне похитили девять его родственников.