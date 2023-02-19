Губернатор Флориды Десантис: Россия показала себя как третьесортная держава

BBC пишет, что губернатор Флориды, член Республиканской партии Рон Десантис в интервью телепрограмме Fox & Friends назвал американскую помощь Украине "подписанным чеком, в котором не проставлена сумма", и задался вопросом: а нужно ли было Америке вмешиваться в этот конфликт?

"Не думаю, что в наших интересах вступать в опосредованную войну с Китаем, в конфликты из-за границ или Крыма", - заявил он.

Десантис заявил, что Россия уже понесла на фронте тяжелейшие потери, и выразил мнение, что уровень российской угрозы не идет ни в какое сравнение с угрозой китайской.

"Все эти страхи, что Россия пойдет на страны НАТО и все такое, пройдется по ним катком, они даже близко не материализовались, - заявил губернатор Флориды. – Думаю, они показали себя как третьесортная военная держава".