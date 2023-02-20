Исмаил Кенгерли, юрист, специально для haqqin.az 10:01

Говорить о том, что мы живем в очень непростом и крайне неспокойном регионе – значит повторять азбучные истины. В данное время мы находимся в состоянии войны с Арменией и имеем очень непростые отношения с некоторыми соседними странами. В первую очередь, с теократическим Ираном. А это означает, что Азербайджан может столкнуться с различными категориями угроз, такими как состояние войны, осадное положение, условия блокады и другими чрезвычайными ситуациями. Перманентный региональный кризис актуализирует необходимость формирования стратегии в важных областях жизнедеятельности государства, связанных с национальной безопасностью. Примером для выработки таких стратегий может служить механизм функционирования государственных институтов Азербайджана в экстремальных ситуациях, концепция национальной безопасности в области энергетики, продовольствия, сельского хозяйства, механизмы действий в области здравоохранения, эпидемиологии и др.

В странах, объективно считающихся серьезными геополитическими региональными и мировыми игроками, уже давно функционируют институты, которые разрабатывают стратегию и концепцию безопасности в разных областях государственного управления. Думается, что и в Азербайджане, который после победы в Отечественной войне 2020 года вошел в лигу влиятельных региональных игроков, необходимо создать в государственных институтах специализацию в области безопасности страны. В 2020 году весь мир столкнулся с пандемией коронавируса - серьезнейшей проблемой, затронувшей и нашу страну. В подобных ситуациях государству, прежде всего, необходимы не только высокопрофессиональные специалисты в области безопасности, но и заблаговременно разработанные концепции, стратегии и программы. С учетом динамики возможных геополитических изменений и коллизий в мире нельзя исключить ситуацию, при которой Азербайджан увеличится как по численности населения и, возможно, приобретет на границе новых соседей. Учитывая это, целесообразно будет предложить на рассмотрение новую отрасль в юриспруденции «Право в сфере госбезопасности» как принципиально новую область, которая должна быть интегрирована в общий комплекс правоведения. Эта область права, которая на данный момент отсутствует в юриспруденции Азербайджана, так и других стран мира, будет включать в себя безопасность в политических, экономических, социальных, военных, информационных, экологических, научных, культурно-нравственных и других областях.

Предлагаемая нами отрасль права будет рассматривать нормы, концепции и доктрины, регулирующие все области безопасности. Люди, занимающиеся этим направлением, будут профессионально нацелены на изучение проблем во всех областях функционирования государства, а также на выработке оптимальных действий в экстремальных ситуациях. Это комплексное направление можно создать, к примеру, на базе Службы Государственной Безопасности, в Академии которой с 2022 года по распоряжению президента АР преподается дисциплина «Государственная безопасность и управление». Разумеется, руководители органов государственной власти – это профессионалы, заслужившие доверие людей, которые их назначили. Тем не менее принимая тот факт, что эти люди являются квалифицированными экспертами в своих областях, важно понимать, что они не могут знать все тонкости понятия «национальной безопасности». По большому счету кандидаты, завоевавшие доверие и выдвинутые на соответствующие руководящие должности, должны перед назначением пройти в Академии СГБ специальную подготовку, в ходе которой будут ознакомлены с общей информацией о концепциях, стратегиях и геополитической ситуации, связанных с вопросами национальной безопасности.